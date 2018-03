Bobby Brown pede mais privacidade enquanto filha permanece no hospital

O cantor Bobby Brown pediu mais privacidade para a filha Bobbi Kristina Brown, que foi encontrada inconsciente na banheira em sua casa na Georgia e levada a um hospital. Kristina é filha do músico com a cantora falecida Whitney Houston.

O incidente ocorreu quase três anos após Whitney Houston ter se afogado na banheira em Beverly Hills, na Califórnia, em fevereiro de 2012. As autoridades apontaram que o uso de cocaína e problemas cardíacos contribuíram para sua morte.

Bobbi Kristina Brown, de 21 anos, foi encontrada no sábado por seu marido, Nick Gordon, e um amigo na banheira de sua casa em Atlanta, de acordo com o departamento de polícia de Roswell. Gordon iniciou os primeiros-socorros e a polícia depois seguiu com medidas para salvá-la até uma ambulância chegar e levá-la ao hospital.

"Peço privacidade nessa questão. Por favor, deixam minha família lidar com isso e dar o amor e suporte que minha filha precisa neste momento", disse Bobby Brown em declaração divulgada por seu advogado, Christopher Brown.

Bobbi Kristina Brown foi levada para o North Fulton Hospital em Roswell, um bairro no norte de Atlanta, informou a polícia. Os médicos a colocaram em coma induzido, de acordo com a CNN e outras mídias, que citaram a fonte como uma pessoa próxima da família, mas o hospital não confirmou estas declarações ou deu notícias sobre o estado de Bobbi Kristina.

Em janeiro de 2014, Bobbi Kristina se casou com Gordon, que também foi criado por Whitney Houston, uma das artistas que mais vendeu discos em todos os tempos, embora nunca tenha sido adotado oficialmente por ela.

A cantora, cuja lista de hits inclui How Will I Know e I Will Always Love You, era filha da cantora gospel Cissy Houston e prima da cantora pop Dionne Warwick.

Bobby Brown, pai de Bobbie Kristina Brown, é vencedor do prêmio Grammy e começou sua carreira no grupo de R&B, New Edition.

Ambos pais de Bobbi Kristina lutaram contra abuso de substâncias. Whitney Houston descreveu o casamento de 15 anos, que acabou em 2007, como marcado pelo consumo de drogas e álcool. Bobby Brown foi condenado em 2013 a 55 dias de prisão após admitir que dirigiu sob efeito de álcool. Bobbi Kristina Brown foi hospitalizada duas vezes com crises de ansiedade após a morte de sua mãe.