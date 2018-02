Bobbie Smith, vocalista dos Spinners, morre aos 76 Bobbie Smith, que foi o vocalista principal do grupo vocal The Spinners - famoso na década de 1970 por sucessos como "Could It Be I'm Falling in Love" e "Games People Play" - morreu no sábado aos 76 anos, em Orlando, por complicações decorrentes de pneumonia e gripe, disse em nota Nat Burgess, agente do artista.