Bob Esponja estreia episódio na internet O popular personagem de desenho animado Bob Esponja estrearia na noite de ontem um episódio de 15 minutos no Facebook. Segundo o canal de televisão Nickelodeon, que exibe seus desenhos, Bob Esponja Calça Quadrada tem mais de 16 milhões de "amigos" no site de rede social. Seus seguidores receberiam instruções sobre como ver o episódio, intitulado Trenchbillies, e que contaria com a participação da atriz Amy Sedaris. Depois, na TV, vai estrear outra história do personagem, Legends of Bikini Bottom. / AP