'Bob Esponja' e 'Padrinhos' chegam ao SBT Após perder Xuxa para a Record, a Globo perdeu Bob Esponja para o SBT - ainda que de caso pensado, já que desistiu de investir em conteúdo infantil. O fato é que a animação chega ao Bom Dia & Cia. em abril, com outros títulos inéditos no SBT, como Padrinhos Mágicos e Tartarugas Ninjas. No momento em que todas as emissoras abertas comerciais optaram por programas de variedades, com informação, na faixa matutina, o SBT segue fiel à criança e continua batendo a Record com essa receita. O canal também adquiriu séries lá inéditas, como Família Hathaways, Kenan & Kel, Sam & Cat, How To Rock, See Dad Run e The Thundermans.