Bob Dylan será vivido por Richard Gere e Cate Blanchett

Os diretores de I'm Not There, o filme-biografia de Bob Dylan, decidiram que o cantor será interpretado por seis atores diferentes ao longo das filmagens, entre eles Richard Gere e Cate Blanchett. O diretor e co-roteirista Todd Haynes, entrevistado na segunda-feira, 13, pelo jornal USA Today, falou que deseja propor "alguma coisa maior do que uma simples biografia", apresentando as diversas fases da vida do cantor em uma série de quadros cinematográficos que diferem entre si no tom e no estilo, traduzindo o que ele representou para os Estados Unidos. Por isso serão seis versões de Bob Dylan, interpretadas por seis artistas diferentes. Entre eles o ator Richard Gere, no papel de um hippie ocidental que canta as músicas de Dylan, e a australiana Cate Blanchett, que dá vida a uma versão juvenil do cantor, durante os anos 60. "Nossa intenção é buscar entender de onde Dylan tirou sua energia criativa, mas ao mesmo tempo não queremos destruí-la em uma representação didática", explicou Haynes.