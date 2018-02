Bob Dylan reage à acusação de plágio O cantor Bob Dylan reagiu de forma violenta às acusações de plágio em letras de algumas de suas canções. "São fracos e covardes os que pensam dessa forma", disse ele em entrevista à revista Rolling Stone. "Todo mundo pode, menos eu. Para mim, há regras diferentes." Segundo Dylan, a apropriação musical é "parte da tradição do folk e do jazz, uma tradição rica e enriquecedora". Em 2006, o jornal New York Times afirmou que o álbum Modern Times evocava frases de um poeta da época da Guerra da Secessão norte-americana. Em 2003, o Wall Street Journal comparou letras de Love and Theft com trechos da biografia de um bandido japonês. / AFP