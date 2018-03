Bob Dylan e o primeiro X-Men

13H45 NA GLOBO

(Made of Honor). EUA, 2008. Direção de Paul Weiland, com Patrick

Dempsey, Michelle Monaghan,

Kevin McKidd, Kathleen Quinlan.

Patrick Dempsey faz o maior Don Juan - até o momento em que sua confidente Michelle Monaghan anuncia que está se casando. Em crise, o herói descobre que é a mulher da vida dele. E se esforça para conquistá-la, aproveitando que é o 'maid of honor' da noiva. Os belos cenários da Escócia, terra do futuro (ex) marido, ajudam. O diretor Sydney Pollacki faz um pequeno (mas importante) papel. Reprise, colorido, 101 min.

Don't Look Back

20 H NA CULTURA

(Don't Look Back). EUA, 1967. Direção de D.A. Pennebaker.

Autor do documentário clássico Monterey Pop, sobre os Rolling Stones, Pennebaker acompanha aqui uma turnê de Bob Dylan, expondo a personalidade múltipla do artista. A cena com Joan Baez é um regalo, mas os fãs do cantor/compositor vão amar seus múmeros The Times They Are a Changin', Don't Think Twice, It's All Right e It's All Over Now, Baby Blue. Reprise, preto e branco, 96 min.

El Honor de Las Injúrias

23 H NA TV BRASIL

Espanha, 2008. Direção de Carlos

Garcia Alix.

A vida do lendário Felipe Sandoval, que se tornou conhecido como Dr. Muniz, o inimigo público número 1. Obcecado pela revolução social, ele virou ladrão para promover a distribuição de rendas e, depois, durante a Guerra Civil na Espanha, tornou-se um assassino sanguinário de monarquistas. Inédito, colorido, 87 min.

X-Men - O Filme

23H55 NA GLOBO

(X-Men). EUA, 2000. Direção de Bryan Singer, com Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke

Janssen, James Marsden, Halle

Berry, Anna Paquin, Rebecca

Romjin-Stamos, Bruce Davison.

Baseado em personagens que Stan Lee criou para a Marvel, X-Men conta a saga de mutantes agrupados entre dois mentores que são como polos magnéticos - Patrick Stewart acredita na integração com os humanos, Ian McKellen vê os humanos como inimigos e acha que têm de ser destruídos. O filme é bem legal, com ação e efeitos para ninguém botar defeito. Hugh Jackman, como Wolverine, destacou-se do grupo e chegou a ganhar filme próprio. Seguido de X-Men 2 e 3 e de X-Men - Primeira Classe (que conta a origem de tudo). Reprise, colorido, 105 min.

Eu Sei Quem me Matou

1H49 NA GLOBO

(I Know Who Killed me). EUA, 2007. Direção de Chris Sivertson, com

Lindsay Lohan, Julia Ormond, Neal Mcdonough, Garcelle Beauvais-Nilon, Spencer Garrett e Gregory Itzin.

Lindsay Lohan faz mulher que é sequestrada e aterrorizada por serial killer. Quando acorda num hospital, todo mundo pensa que a assassina é ela. Poderia ser interessante, ou assustador, mas é tão inepto (e malfeito) que chega a provocar o riso em certas cenas, que deveriam ser intensas (e são ridículas). Reprise, colorido, 105 min.