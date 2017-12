Bob Dylan é investigado na França por comentários 'racistas'

Na entrevista, publicada pela revista em 27 de setembro de 2012, o cantor disse que o racismo estava paralisando os Estados Unidos.

"Se você tem um senhor de escravos ou (Ku Klux) Klan em seu sangue, os negros podem sentir isso", afirmou, segundo a revista. "Essa coisa persiste ainda hoje. Assim como judeus podem sentir o sangue nazista e os sérvios podem sentir o sangue croata."

A investigação formal foi aberta depois de uma queixa na Justiça feita pela CRICCF, entidade com sede na França, alegando que os comentários do modo como foram transcritos na versão francesa violam as leis sobre ódio racial na França.

A CRICCF não respondeu a um e-mail pedindo que comentasse o assunto. Telefonemas para o empresário de Dylan e a Rolling Stone não foram respondidos de imediato.

Na França, queixas de racismo automaticamente implicam a abertura de investigações, independentemente do mérito do caso.

