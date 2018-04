Bob Dylan e Elvis Costello farão turnê juntos nos EUA

Bob Dylan e Elvis Costello vão fazer uma turnê de 13 shows pela Costa Leste dos Estados Unidos, começando em 22 de setembro, em Duluth, na Georgia, e terminando em 9 de outubro, em Rochester, Nova York, segundo a revista Billboard . Dylan está no momento em turnê pela Austrália e Nova Zelândia. Ele irá tocar também no festival Austin City Limits, no Texas, em 16 de setembro. Sua turnê nos EUA irá coincidir com o lançamento em 1.º de outubro de seu álbum de retrospectiva com três discos e 51 faixas, chamado Dylan, que inclui um remix dance de Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine), feito pelo DJ inglês MarkRonson.