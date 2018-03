Boate Sonique traz programação intensa para a semana

Na quinta-feira, uma festa celebra o sucesso do "Music on Bord", cruzeiro dedicado a música eletrônica. As sextas-feiras do bar são dedicadas ao rock. Nessa semana, o gênero é apresentado sob as influências dos anos 80, 90, Electro, Indie e pelo chamado New Rock. Kid Vinil, especialista em novos sons, é um dos convidados da noite. Além de Kid, estarão os DJs Mauro Bertolino, Bispo e Click. A noite promete algo mais burlesco com a performance da Fascinatrix. Leia a programação completa no site www.soniquebar.com.br.

Silent

Amanhã, 21h

Entrada: R$20 consumíveis.

Hipster @ Sonique

Sexta-feira, às 20h.

Sonique

Rua Bela Cintra, 461, Consolação

Telefone - 11 2628- 8707

Estacionamento: R$ 20

Capacidade: 300 pessoas

Preços: todos os dias, até as 23h30, entrada gratuita. Após as 23h30:

- Quarta: R$ 30 consumíveis

- Sexta e sábado: mulheres R$ 20 consumíveis e homens R$40 consumíveis

- Domingo: conforme programação.

Censura: 18 anos

Área para fumantes