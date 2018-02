Boas maneiras para crianças em 'Rock para Pequenos'

Ozzy nunca teve medo do escuro. Gostava tanto que, anos depois, na sua banda Black Sabbath ganhou até o apelido de Príncipe das Trevas. O que poucos sonhariam, porém, é que a história de Ozzy Osbourne e seus colegas do gênero serviria de mote para ensinar boas maneiras para as crianças.

A associação inusitada está no recém-lançado Rock para Pequenos - Um Livro Ilustrado para Futuros Roqueiros, de Laura Macoriello, que deu um jeito de explicar, por exemplo, que não é preciso ter medo do escuro, como mostra o músico.

A obra faz referência a 13 roqueiros e bandas com ilustrações bem coloridas e textos curtos (basicamente um parágrafo sobre rock e outro sobre bons modos e hábitos saudáveis). Além disso, tem linguagem simples, ideal para crianças pequenas, mas não é infantilizado. "Adoro Patati Patatá e Galinha Pintadinha, mas acho que nós podemos falar sobre outros assuntos", diz a escritora sobre a sua obra de estreia - que é também o primeiro infantil da Edições Ideal.

Na obra, os Rolling Stones viraram amigos e vovôs do rock - daí a importância de respeitar os mais velhos. E sabe como Janis Joplin mantinha a preciosa voz? Tomando muita, mas muita água.

Laura não tinha pretensão de juntar música e atitude, mas a convivência com a filha serviu de inspiração. "Olívia não queria pentear o cabelo, então precisava de um exemplo bom", disse a escritora que pensou logo em Elvis Presley, o Rei do Rock, que ?lutava caratê, fazia filmes e estava sempre penteando seu topete?, como narra o texto que antecede a importância de manter os cabelos sempre penteados. Cabelos que também estão presentes na página dos Ramones, com longas franjas, junto com a dica para não deixar os fios ficarem sobre os olhos.

Mas a associação de Laura com penteados veio de outras histórias. Formada em Letras, a ex-secretária da Varig decidiu fazer o que realmente queria depois de perder o emprego: matriculou-se em um curso de cabeleireiro e foi trabalhar em um salão de beleza. Enquanto isso, em casa, a mãe de Olívia criou um blog no qual conheceu o casal Felipe Gasnier e Maria Maier, os editores que a convidaram para escrever o livro.

Felipe também foi fundamental na escolha do ilustrador. As propostas iniciais eram muito artísticas e a obra pedia algo na linha do desenho, colorido, para criança mesmo. O editor sugeriu Lucas Dutra, que fez um David Bowie exatamente como eles imaginaram. Perfeito. E um a um, o moço estudou os textos do título e pensou em cada detalhe de estilo e figurino.

A parceira do trio (escritora, ilustrador e editora) deu tão certo que Para Pequenos vai virar uma coleção, com o lançamento do segundo volume em agosto. "É sobre cinema, então peguei alguns filmes e personagens. Não necessariamente o personagem principal, mas que tenha algo de atitude", diz Laura. Em fase de revisão, o novo projeto tem 30 textos, dos quais 20 serão escolhidos. Os novos livros sobre o tema são uma alternativa interessante para que os pais possam ensinar cultural geral de uma forma criativa e envolvente.

ROCK PARA PEQUENOS

UM LIVRO ILUSTRADO PARA FUTUROS ROQUEIROS

Autora: Laura Macoriello. Ilustrações: Lucas Dutra. Edições Ideal (36 págs. R$ 39,90).