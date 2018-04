Bo Diddley, pioneiro do rock, sofre ataque cardíaco

O músico Bo Diddley, um dos pioneiros do rock, sofreu um ataque cardíaco quando se submetia a um check-up médico e está em condição estável num hospital da Flórida, disse sua assessora de imprensa na terça-feira. O músico de 78 anos, que influenciou gerações de roqueiros, de Buddy Holly aos Rolling Stones passando pelo U2, sentiu-se mal na sexta-feira, quando fazia exames no Centro Médico Regional do Norte da Flórida, em Gainesville. Foi transferido para um setor de emergência, onde sofreu o enfarte, segundo nota assinada por sua assessora Susan Clary. Diddley foi submetido a cirurgia para a instalação de um "stent" (dilatador das artérias) e transferido na manhã de terça-feira da Unidade de Tratamento Intensivo para a ala de atendimento cardíaco, segundo Clary. Ellas Bates, verdadeiro nome de Diddley, havia sofrido um derrame em maio, que não deixou sequelas físicas, mas prejudicou sua fala e compreensão, disse sua agente na época. Nos últimos anos, ele perdeu alguns dedos dos pés devido à diabete. Diddley ajudou a lançar as bases do rock em meados da década de 1950, quando criou uma batida sincopada, batizada com seu nome e imitada pelo Holly em Not Fade Away, pelo The Who em Magic Bus, por George Michael em Faith e pelo U2 em Desire.