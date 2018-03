BNDES planeja dar US$ 100 mi ao audiovisual

Os anunciantes do programa, ainda segundo o publicitário, estão no mesmo embalo e satisfeitos com o bafafá em cima do episódio Rafinha Bastos. O caso recai sobre a figura dele, não sobre o programa, que não se deixou contagiar pela gafe, "e isso não afeta a marca: business is business".

Mas a Band terá mais trabalho para administrar as divergências internas do grupo em questão. Pouco depois de o CQC entrar no ar, anteontem, com uma comedida Mônica Iozzi na bancada, Danilo Gentili postou no Twitter: "Se precisarem de mim estarei ali no banheiro vomitando".

Por falar em CQC, Wanessa Camargo está escalada para entregar um dos prêmios do VMB, o prêmio do videoclipe nacional na MTV, dia 20.

Jerry Adriane dará o ar da graça no quarteirão da dona Nenê: o cantor participa de um episódio de A Grande Família como Celso Tadeu, um cantor de boleros que será vestido com camisas chamativas e coloridas. Ele mesmo pediu algo "farsesco" para o figurino, algo assim meio Agostinho. No ar, dia 20.

Os canais Sony (Sony, AXN e Sony Spin) passam, a partir do ano que vem, a estrear séries dubladas, tudo para abarcar a classe C recém-chegada à TV paga. Por enquanto, as legendas continuam no horário nobre do cabo.

Ainda sobre a Sony, o canal traz ao Brasil em 2012 a série Pan Am, além de Good Christian Belles, The River, Missing e Scandal, que ainda não estrearam nos EUA.

Lucinha Lins faz cara de quem tenta se matar, conforme pede o script da novela Vidas em Jogo, da Record. Depois de apanhar do marido (Luiz Guilherme)/Adalberto com toalha molhada (oi?), Zizi, humilhada, toma vários remedinhos de uma vez. No ar dia 13.

"Não sei qual é o limite do humor. Susana Vieira me disse: 'O limite do humor é a morte'. Adorei isso!" Marcelo Adnet, imitando a atriz e referindo-se ao caso Rafinha Bastos, ontem, na coletiva do VMB

Canais pagos internacionais em campanha contra as cotas de produção nacional em suas grades, animai-vos. O BNDES, que já deu ao setor de audiovisual a bagatela de US$ 300 milhões, por meio de várias leis de fomento, pretende injetar no segmento mais US$ 100 milhões nos próximos 2 anos. Esse era o mote da apresentação da chefe do Departamento de Cultura, Entretenimento e Turismo do BNDES, Luciane Gorgulho, ontem, na Mipcom, feira mundial de TV, em Cannes. Não por acaso, a presença da comitiva brasileira lá foi organizada pela Brazilian TV Producers (BTVP), que representa a Associação Brasileira de Produtoras Independentes (ABPI-TV) no exterior.

Dias melhores virão