BNDES libera R$ 4,5 mi para produção de série de TV

RIO DE JANEIRO - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai apoiar a produção de uma série de TV da Conspiração Filmes com R$ 4,5 milhões.

Em nota divulgada hoje, o banco informou que a operação do Programa de Apoio à Cadeia Produtiva do Audiovisual (BNDES PROCULT) combina uma linha de financiamento de R$ 3 milhões e um aporte de R$ 1,5 milhões em recursos não-reembolsáveis, por meio da Lei do Audiovisual.

Os recursos serão usados pela produtora carioca para a realização da série de TV Vermelho Brasil (Rouge Brésil) em parceria com a produtora francesa Pampa. O orçamento total do projeto é de 9,1 milhões de euros.

Segundo o BNDES, Vermelho Brasil será o maior lançamento da France Television em 2012. A série de cinco capítulos também será exibida pela TV Globo e comercializada em canais por assinatura e novas mídias, além de dar origem a versões para cinema e DVD.

A história do programa, dirigido pelo canadense Sylvain Archambault, foi baseada no livro homônimo do escritor francês Jean-Christophe Rufin, informou o BNDES. Para contar uma história passada em meio à ocupação francesa da Baía de Guanabara no século 16, serão realizadas locações na França e no Rio. O BNDES justifica o apoio na intenção de fortalecer o mercado de conteúdo produzido fora das emissoras de TV no Brasil.