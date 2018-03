BNDES apóia projetos de recuperação de patrimônio histórico

A cada dois anos, o BNDES seleciona três "cidades-pólo" que merecem prioridade na destinação de recursos para recuperação de seu patrimônio histórico. Até julho de 2009, os municípios que terão este privilégio serão Salvador (BA), Laguna (SC) e Marechal Deodoro (AL). Eles foram escolhidos por uma comissão formada por representantes do banco e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) por sua importância cultural e histórica. Os recursos serão disponibilizados pela Lei Rouanet e ainda dependem dos projetos a serem apresentados ao BNDES. Ouro Preto, Olinda e Rio de Janeiro já foram contemplados.