Blur lança duas novas músicas no Twitter

O Blur apresentou nesta segunda-feira, 2, duas novas canções em uma ação transmitida ao vivo pelo Twitter (@blurofficial). A mostra funcionou como uma antecipação do show que a banda fará no dia 12 de agosto no Hyde Park de Londres, durante a programação dos Jogos Olímpicos.

Os seguidores puderam vê-los tocando ao vivo, "diretamente de algum telhado em Londres", as inéditas Under the Westway e The Puritan. Ouça abaixo uma das novas músicas: