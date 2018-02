Blunt fará show-solo após abrir concertos de Elton John Ame-o ou deixe-o. Quando se trata do ex-militar e cantor inglês James Blunt, não há meias-paixões envolvidas. O autor e cantor do maior sucesso fonográfico de 2005, o megahit You?re Beautiful (mais de 11 milhões de cópias de discos vendidas ao redor do mundo), finalmente está chegando ao Brasil. Ele é o encarregado de abrir os shows de Elton John (dias 17 e 19 de janeiro, em São Paulo e Rio de Janeiro), mas também marcou um show-solo com sua banda em Porto Alegre, dia 27, no Pepsi on Stage, e em São Paulo, dia 29, no Via Funchal. "É realmente uma honra estar na estrada com um ser humano tão nobre quanto Elton John", disse Blunt rasgando seda para o decano colega. "Ele foi o primeiro a me dar espaço no mundo da música e me orientou na carreira, indicando meu agente e minha equipe. É, além de tudo, um músico fantástico, que passou pelo teste do tempo." Elton John e James Blunt têm mais em comum além da amizade: segundo levantamento da empresa Crowley Broadcast Brasil, em 2006, o hit You?re Beautiful, de Blunt, além de ter alcançado o topo das paradas norte-americanas, foi o primeiro single de um artista não-americano a conquistar essa posição depois de Candle in the Wind, de... Elton John, em 1997. Como militar, filho de coronel, Blunt chegou a compor forças de paz da Otan no Kosovo e na Macedônia. É aliado dos Médicos Sem Fronteiras (MSF), organização médica humanitária internacional, cuja causa defendeu durante turnê em 2006. Apresentou-se no Live Earth, no Wembley Stadium, em Londres Blunt está na estrada com seu segundo disco, ''All the Lost Souls'', que foi lançado em setembro de 2007 e já projetou dois hits, um deles a música autobiográfica 1973 (sucesso inapelável que vai se juntar a outros de sua coleção, como Carry You Home e Same Mistake). Blunt vai se apresentar no Brasil com Paul Beard (piano, teclado), Ben Castle (guitarra), John Garrison (baixo) e Karl Brazil (bateria). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.