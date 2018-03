Blues perde Jimmy Mccracklin O cantor de blues e pianista Jimmy McCracklin morreu na quinta, dia 22, em San Pablo, Califórnia, segundo afirmou sua filha Sue McCracklin. O músico, que tinha 91 anos, compôs quase mil músicas e gravou centenas delas, incluindo o hit do anos 50 The Walk, As criações de McCracklin abarcaram diversas vertentes da música, do rhythm and blues, ao blues dos anos 40, passando pelo soul dos anos 60 e 70. Ainda que sua música tenha alcançado o grande público, ele sempre se identificou com a cena do blues da Costa Oeste dos EUA, tanto que sua morte teve destaque na primeira página do jornal San Francisco Chronicle na última sexta. / NYT