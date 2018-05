Blues afinado do grupo tapa

No caso desse grupo empenhado em um programa artístico em que a dramaturgia ocupa lugar de relevo, as peças inéditas ou raramente encenadas entre nós são também um modo de se aproximar e dominar a escrita de dramaturgos axiais para a dramaturgia ocidental. Com essa disposição de enfrentar a novidade em meio ao patrimônio consagrado, as encenações do Tapa enfrentam por vezes textos tecnicamente mais difíceis e sob vários aspectos mais complexos do que teriam ousado companhias temerosas do risco empresarial.

Outro fator parece somar-se na seleção das peças curtas de Tennessee Williams enfeixadas sob o rótulo de Alguns Blues do Tennessee. Ao longo de meio século de carreira, o dramaturgo norte-americano continuou entremeando peças curtas aos textos longos. Estima-se que tenha escrito mais do que as 70 peças curtas publicadas. Desse conjunto pródigo, o grupo Tapa selecionou três produções juvenis, pequenas peças escritas antes que o autor se tornasse sucesso na Broadway. É recorte que contempla ao mesmo tempo a juventude do dramaturgo e a do elenco. Como um centro de formação teatral cujo foco é o intérprete, o Tapa mantém um núcleo estável e forma novos atores como os do elenco desse espetáculo. Trata-se, portanto, de textos produzidos pela sensibilidade de um jovem autor e destinados a intérpretes que apenas começam a se apropriar das narrativas alheias.

Blues, palavra referente ao gênero musical e aos temas melancólicos do cancioneiro sulista é uma denominação editorial que enfeixava algumas peças curtas do início da carreira do autor publicadas sob o título de American Blues. Brian Penido Ross e Eduardo Tolentino preservam a analogia com a cultura musical.

Nas três narrativas, o silêncio é o significante que deve prevalecer sobre as palavras pronunciadas. O tempo de emissão dos discursos é, assim, um elemento orquestrado com um rigor perceptível. Aquilo que não poder ser dito porque romperia de modo definitivo a precária estabilidade da vida cotidiana, o que é indizível porque ainda não se tornou claro para a consciência das personagens e também o silêncio ostensivo da indiferença são recursos dramáticos emergindo como uma espécie de assinatura na escrita de um jovem dramaturgo e tornam-se cada vez mais importantes nas peças posteriores.

No espetáculo não há propriamente pausas, mas antes um retardamento de respostas físicas e verbais que compete aos atores sinalizar como indício de um movimento subjetivo mais lento do que o dos discursos. O adolescente representado por Conrado Sardinha em Verão no Lago, por exemplo, exibe algum vigor ao desenhar com palavras um autorretrato romântico. O andamento do espetáculo, no entanto, tem a languidez das águas paradas do lago e a melancolia revela-se pela lentidão dos gestos dos três atores e, sobretudo, no olhar alongado do menino, ausente por antecipação do lugar onde está e bem longe do alcance das mulheres que o ladeiam. Na perspectiva adotada pela encenação, o tempo sobrepõe-se aos outros componentes da comunicação teatral.

Personagens e temas recorrentes e celebrizados pelas obras de maturidade aparecem próximos do público, conversando em voz baixa, evoluindo com a delicadeza do esboço que precede as grandes obras pictóricas. A dama sulista empobrecida, os moços sensíveis incompreendidos e a beldade fracassada ganharam traços mais fortes e situações dramáticas mais complexas até se tornarem pontos de referência do teatro e do cinema do século passado. Alguns Blues do Tennessee focaliza essas personagens na intimidade, ainda sem a aura da celebridade. Então ainda sem a carapaça da grande arte, da técnica e da fama. Parecem mais vulneráveis.

ALGUNS BLUES DO TENNESSEE

