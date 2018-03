Blue Man Group terá 11 shows extras em São Paulo

Boa notícia para os fãs dos enigmáticos homens azuis: o Blue Man Group anunciou que fará mais 11 apresentações do espetáculo How To Be a Megastar 2.0 em São Paulo. A nova temporada será realizada entre os dias 4 e 11 de julho. Os ingressos para as sessões dos dias 4, 5 e 6 já podem ser adquiridos na bilheteria do Credicard Hall e via telefone ou internet. Para as sessões dos dias 7 e 8, as vendas de ingressos começam no dia 30. As entradas para os últimos shows - dias 9, 10 e 11 - podem ser compradas a partir do dia 1. O espetáculo How to Be a Megastar 2.0, mistura de show de rock, teatro e percussão, faz uma sátira às grandes estrelas da música pop e suas concorridas turnês. A ênfase do grupo foi, desde o início, na música de percussão, apoiada na utilização de instrumentos pouco usuais, como tubos de PVC, canos e baldes de água. O Blue Man Group surgiu nos anos 80, em Nova York, ocupando um pequeno teatro off-Broadway. Com o tempo, o show virou cult. Além de um teatro próprio em Nova York, se espalhou pelo mundo - ganhou sedes em Orlando, Las Vegas, Boston, Berlim, Londres e Amsterdã. Hoje, são 60 homenzinhos azuis em atividade mundo afora, celebrando uma franquia de sucesso. Blue Man Group. Credicard Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955. De 22/6 a 11/7. Central Ticketmaster: 11 6846-6000 ou www.ticketmaster.com.br.