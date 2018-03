Blue Man Group confirma show em São Paulo e no Rio

O grupo musical Blue Man Group confirmou as datas das apresentações da turnê 'Megastar World Tour' que fará em setembro em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A 'Megastar World Tour' é a segunda turnê mundial do Blue Man Group, que atualmente se apresenta em Israel, e traz os homens azuis ao Brasil pela segunda vez. O grupo já passou pelo País em 2007, quando se apresentou nos mesmo locais onde fará os shows neste ano.

Em São Paulo, o grupo se apresenta no Credicard Hall no período do dia 2 ao dia 13 de setembro. No Rio, os shows ocorrerão no Citibank Hall entre os dias 16 e 20. Os ingressos já estão disponíveis nas bilheterias das casas, pela o site www.ticketmaster.com.br, e pelos telefones (11) 2846-6000 e 0300 78 96 846. Os preços variam entre R$ 280 e R$ 60.

Confira imagens exclusivas feitas para a TV Estadão pelos integrantes do Blue Man Group.