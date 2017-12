Bloomsday, homenagem a Joyce, chega à 20.ª edição em SP

Pelo 20.º ano seguido, os fãs paulistanos festejam neste sábado a memorável caminhada de 18 horas pela cidade de Dublin, atravessada no dia 16 de junho de 1904 pelo judeu-húngaro-irlandês Leopold Bloom. Tal jornada se transformou no romance Ulysses, com que James Joyce dividiu as águas da literatura moderna - a obra, publicada em 1922, revolucionou a forma e a estrutura do romance, influenciando decisivamente o desenvolvimento da "corrente da consciência" e impulsionando a linguagem e as experiências lingüísticas aos limites da comunicação. O Bloomsday paulistano, organizado por Marcelo Tápia e Ivan de Campos, terá uma programação especial que incluirá atividades na Casa das Rosas - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, além da tradicional comemoração literário-musical no Finnegan’s Pub. É lá que será possível acompanhar a leitura de fragmentos em diversas traduções para o português do episódio Nausícaa, do romance Ulisses, além da leitura de trecho do canto VI da Odisséia de Homero (com o qual se relaciona o episódio do romance). A comemoração inclui ainda homenagem aos poetas Augusto e Haroldo de Campos, e a leitura de poemas de outro grande autor irlandês, W. B. Yeats. Como nos anos anteriores, será oferecida uma edição comemorativa do Bloomsday 2007, publicada pela Editora Olavobrás. Também em Florianópolis haverá comemoração. Neste ano, o destaque serão traduções experimentais ainda inéditas de Ulisses, feitas por Caetano Waldrigues Galindo e Afonso Teixeira - alguns trechos serão lidos na escadaria da Rua Pedro Soares. Outra novidade é a encenação do único conto infantil de Joyce, O Gato e o Diabo, traduzido por Dirce Waltrick do Amarante, que também dirige a montagem.