Bloomsday com canções e leituras Como todos os anos, ocorre hoje o Bloomsday, festa em que admiradores do mundo inteiro do escritor irlandês James Joyce (1882-1941) relembram a data relativa ao seu romance Ulysses, marco da literatura mundial que narra a memorável caminhada de 18 horas do judeu-húngaro-irlandês Leopold Bloom pela cidade de Dublin, atravessada pelo Rio Liffey, justamente em 16 de junho de 1904. O evento paulistano será, como de hábito, no Finnegan"s Pub (Rua Cristiano Viana, 358, telefone 3062-3232), a partir das 19h30, com canções e leituras alusivas. A coordenação será de Marcelo Tápia e Ivan de Campos.