Blogueiro de celebridades Pérez Hilton lança site de saúde

"É um próximo passo orgânico para mim", disse Pérez, de 32 anos, cujo verdadeiro nome é Mario Lavanderia. Hilton disse que o novo site vai estimular seus leitores a levar uma vida mais saudável e feliz. Incluirá receitas, conselhos de exercícios de famosos e fotos de estrelas fazendo alarde de suas tonificadas figuras.

Hilton também planeja fazer entrevistas com celebridades e seus personal trainers, tendências de comidas e exercícios, além de matérias sobre fertilidade, saúde mental e outras preocupações.

Ele também vai compartilhar alguns dos exercícios e conselhos alimentares que ele mesmo usou para emagrecer. Mesmo que hoje ele conte com quatro treinadores para seu plano de exercícios sete vezes por semana, afirma que começou o caminho para uma vida mais saudável caminhando 30 minutos por dia e diminuindo a quantidade de calorias em cada refeição.

Perez estava bem acima do peso na época que lançou seu principal website, PerezHilton.com, em 2004, quando já criticava celebridades por maus hábitos como fumar e beber.

FitPerez.com é o mais recente destino do que se converteu o império de Hilton na internet. No último ano, lançou um site de modas, CocoPerez.com, um de animais que leva o nome de seu cachorro, TeddyHilton.com, e um sobre famosos com conteúdo adulto, o UnratedPerez.com.

FitPerez.com terá informações verdadeiras apresentadas de um modo "divertido e atrevido", assegurou Hilton. O conteúdo inaugural inclui uma entrevista com a estrela de "Glee", Lea Michele, falando sobre sua dieta exclusivamente vegetariana e as atrizes Teri Hatcher e Cybill Shepard compartilhando suas visões sobre o envelhecimento.