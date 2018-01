Blog de iraquiana disputa prêmio Samuel Johnson da BBC O blog de uma jovem iraquiana que desde setembro de 2003 conta em primeira mão a situação em seu país, foi incluído entre os finalistas do prêmio Samuel Johnson de não-ficção concedido pela BBC, confirmou ontem o júri. A jovem prefere permanecer no anonimato. Entre as 19 obras selecionadas para a edição deste ano, também estão Untold Stories, de Jerry Brotton; The Cold War, de John Lewis Gaddis; Ancient Americans; de Charles McCann e 1599: a year in the life of William Shakespeare, de James Shapiro. Baghdad Burning é o título do blog da iraquiana. Seus textos, assinados com o pseudônimo Riverbend, foram reunidos em um livro pela editora Marion Boyars, que conhece a identidade da jovem, mas respeita seu direito de não revelar a identidade. A autora, que tem ensino superior, começou sua narração em setembro de 2003, quando escreveu: "Sou mulher, iraquiana e tenho 24 anos. Sobrevivi à guerra. Isso é tudo que devem saber. É a única coisa que importa hoje em dia". Desde então, faz crônicas periódicas da vida cotidiana dos iraquianos, e explica como a invasão e a ocupação estão destruindo suas vidas. Segundo contou aos leitores, antes da guerra trabalhava como programadora de informática, mas perdeu o trabalho por causa da crescente dificuldade que as mulheres enfrentam para se deslocar em um país sem lei. Em 18 de março, sobre o aniversário de "três anos de ocupação e massacres", a autora escreveu que a situação em seu país está pior a cada dia, não só em questões práticas, como a segurança e o fornecimento de energia elétrica, mas também em relação ao ânimo das Pessoas. "Estamos todos fartos", sentencia, e pergunta como é possível que exista agora tanta violência sectária entre muçulmanos xiitas e sunitas, que antes conviviam em paz. O prêmio Samuel Johnson é concedido anualmente pela rede pública BBC a um escritor de qualquer nacionalidade com obras escritas em inglês. O ganhador deste ano receberá 45 mil euros e será anunciado em uma cerimônia no dia 14 de junho.