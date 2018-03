Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta esquenta baterias

"O primeiro ano foi uma surpresa, com o bloco recebendo público muito maior do que o esperado. Esse impulso credencia o Acadêmicos do Baixo Augusta como uma das grandes atrações do pré carnaval paulistano. E o objetivo maior é promover e incentivar os blocos de rua, especialmente o link com a comunidade de onde ele surgiu", disse Beto Lago, um dos sócios do Sonique e membro fundador do bloco, em nota de divulgação do evento.

Ale Natacci, também sócio do Sonique e vice-presidente do bloco, destacou na nota o crescimento da região nos últimos dois anos. "Desde a abertura do Sonique, dois anos atrás, a atenção voltada para o baixo-augusta não parou de crescer. Essa é uma resposta para o público responsável por esse crescimento, mas também uma oportunidade para propor novas ideias para continuar a transformação do bairro e valorizar sua principal característica: a vocação para o entretenimento."

O Acadêmicos do Baixo Augusta possui perfil único entre os blocos da cidade. Estão lá os boêmios de uma das ruas mais famosas do país, mas também músicos, artistas e empresários que acreditam em um carnaval diferente ao som da banda Paralela. "É um carnaval alegre, familiar e disposto a ocupar o espaço público sem causar qualquer tipo de problema", disse Beto Lago.

Acadêmicos do Baixo Augusta

Domingo, 27

Concentração às 14h nas portas do Sonique; desfile a partir das 16h

Grátis

Camiseta opcional com venda exclusiva na Galeria Mundo Mix

Rua Augusta, 2559 (esquina Alameda Lorena) - Jardins

Tel.: 11 3063 1892