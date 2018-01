Blockbusters do ano já têm vagas na TV

Cala a boca! A Globo foi procurar Magdas pelo Brasil para promover a exibição dos quatro episódios inéditos do Sai de Baixo produzidos pelo canal Viva em junho passado. As novas histórias irão ao ar a partir do dia 3, nas noites de domingo, horário que fez a história de sucesso do humorístico, logo após o Fantástico.

Cala a boca 2! As Magdas encontradas pela Globo aparecerão na tela da emissora a partir de hoje, em chamadas que anunciam os novos episódios do Sai de Baixo. Orgulhosas, elas contam o têm em comum com a personagem de Marisa Orth, conhecida pelas belas pernas e pelos dois neurônios.

Cala a Boca 3. Para encontrar as genéricas de Magda, afiliadas da Globo em todo o Brasil colheram depoimentos de mais de cem mulheres batizadas com o mesmo nome da mulher de Caco Antibes.

O caso do cartunista Glauco e o da advogada Mércia Nakashima estão entre os episódios da nova temporada da série Investigação Criminal, produção da Medialand para o canal A&E. A estreia, inicialmente prevista para 2014, foi antecipada para o dia 19, atendendo à expectativa de audiência.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Adriana Araújo e Celso Freitas farão a abertura de evento sobre os 60 anos da TV Record na Faculdade Mackenzie, amanhã. À tarde, Álvaro José, Sérgio Hilinsky e Georgios Theodorakopoulos falam sobre coberturas esportivas.

E Rosana Hermann e Antonio Guerreiro estarão no Mackenzie na quinta-feira, abordando o R7 e mídias sociais. Nas contas da Record, 3 mil estudantes, entre ESPM, Metodista, Faap e Anhembi Morumbi prestigiaram encontros sobre os 60 anos da TV.

João Côrtes, o ruivo dos comerciais da Vivo, estreia hoje mais um filme da campanha, na web, com direção de Fernando e Quico Meirelles.