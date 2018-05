Blockbuster da Índia é premiado A 12.ª edição do Prêmio da Academia de Cinema Internacional da Índia (Iifa), considerado o Oscar indiano, teve como vencedor, no sábado, o filme Dabangg, longa de estreia do diretor Abhinav Kashyap, protagonizado pela estrela de Bollywood Salman Khan e que se tornou o grande sucesso da temporada no país ao abordar a corrupção policial. Outro destaque na premiação foi My Name Is Khan, vencedor em quatro categorias, incluindo a de melhor ator, para Shah Rukh Khan. Já Once Upon a Time in Mumbai, que tinha 12 indicações no total de 15 categorias do Iifa, acabou ficando com apenas um prêmio, de atriz coadjuvante, para Prachi Desai. / EFE