Black Sabbath leva 70 mil pessoas a show em São Paulo

"Deus abençoe todos vocês", disse o cantor Ozzy Osbourne, o Príncipe das Trevas do rock, tendo ao seu lado os impecáveis Tony Iommi (guitarra) e Geezer Butler (baixo). Em seguida, com Into the Void, o grupo deu a senha para a sua viagem interplanetária pela história do rock - o local era bastante adequado, até um avião decolou sobre o palco no momento do show do Megadeth.

A chegada ao Campo de Marte não foi tão complicada, mas as quilométricas grades colocadas para disciplinar a entrada levaram à formação de gigantescas filas no local - muita gente só conseguiu entrar quando o show do Megadeth tinha terminado. A Polícia Militar reprimiu com energia os camelôs, que não conseguiam instalar barracas para venda de suvenires na área vizinha ao Campo de Bagatelle.

O grupo seguiu rigorosamente o set list de suas apresentações da turnê Reunion, com algumas músicas do disco mais recente, 13.