Black na Cena fará um tributo ao reggae

A homenagem ao reagge será feita justamente no ano em que se completam 30 anos da morte de Bob Marley. "Diante da importância do seu legado, da história do reggae para a música internacional e a influência a cultura negra nesse ritmo, a noite de sábado (23/07) do Black na Cena (www.blacknacena.com.br) contará com a presença de um trio de peso", informa a assessoria de imprensa.

O Black na Cena contará ainda com a presença de Public Enemy, Method Man, Redman e Naughty by Nature e artistas brasileiros como Marcelo Yuka, Thaíde e Xis. Em uma tenda paralela, nove DJs renomados, como Grand Master Ney, farão o som ambiente e haverá uma série de atrações paralelas como encontro de lowriders, performance ao vivo de grafiteiros e de B-Boys. Os interessados podem adquirir seus ingressos ainda a preços promocionais pela internet no site www.zetks.com, mas o primeiro lote já está chegando ao fim e nas próximas semanas novos valores serão anunciados.