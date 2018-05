Black na Cena confirma novas atrações nacionais O line-up do Black na Cena (www.blacknacena.com.br) está quase finalizado. A assessoria de imprensa do evento informou hoje que a Entre Produções confirmou duas atrações nacionais para o domingo (24/07): Sandrão, a Majestade do RZO, e a dupla Russo e Bocage, acompanhados pela banda Soul 3, que fecham as atrações do último dia do evento, que será dedicado ao rap. As atrações se juntam aos rappers Method Man, Naughty by Nature, Redman e Thaíde, já confirmados na programação.