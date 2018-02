Black Eyed Peas estreia em Fortaleza turnê pelo País

É a maior turnê de um artista internacional (no topo) no Brasil, com 9 capitais no roteiro e 300 mil ingressos vendidos. Detalhe: não se trata de um artista decadente. Eles estão no auge, são provavelmente a banda de maior sucesso nos Estados Unidos atualmente. Chegam ao Morumbi no dia 4 de novembro. No meio do show, após elogios às "bundas" brasileiras, à ginga nativa, aos nobres sentimentos nacionais, o líder dos Black Eyed Peas, Will.i.am (um gênio da produção, diga-se), chegou a prometer que vai morar aqui um dia.

O "conceito" do show é retrofuturista (casacos de generais prussianos e vestidos que pareciam desenhados pelo cartunista Moebius se juntam a robôs de luz e naves interplanetárias). O grupo entra e sai de um contêiner de portas automáticas no centro do palco, sob a banda. E conta com apoio de grupo competentíssimo de bailarinas (às vezes quatro em cena, às vezes oito) que usam costumes de HQs na maior parte do tempo, e fazem mélange pós-moderno de elementos da cultura egípcia, Ray Bradbury, Terminator, Japão medieval, a Elektra de Frank Miller e por aí vai.

É um show marcadamente eletrônico e que vai progressivamente se "desnudando" até o final. No início, a banda (dois guitarristas, baterista, DJ e tecladista) toca num platô no fundo do palco (da altura de um prédio de seis andares), e só os quatro líderes vocais ficam à frente (Fergie, Will, Taboo e Apl.de.Ap). No meio do show, o guitarrista desce e ''sola'' no chão. Depois, dois violonistas acompanham Fergie pela passarela (em forma de ferradura). O grupo, à moda de banda de jazz, tem solos individuais de todos os integrantes.

Mas o momento mais marcante é quando Will.i.am surge dentro de armadura de robô e vai até o centro da ''ferradura'', no meio do palco. Ali, há apenas um laptop e equipamento de DJ. Um elevador hidráulico o ergue a uns três metros de altura no meio do público e ele manda uma sequência pop de FM, riffs ultraconhecidos de rock e de dance, culminando com uma pequena homenagem a Michael Jackson (que Will ajudava a produzir na época da tragédia). Em Fortaleza, a banda ficou por 2h10 no palco. A banda convidou ao palco, durante a execução de "Mas que Nada", de Jorge Benjor, 19 bailarinas brasileiras para mostrar a ''ginga'' genuinamente nacional. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Set List

Let?s get it Started;

Rock that Body;

Meet me Halfway;

Alive;

Don?t Phunk with my Heart;

Imma Be;

My Humps;

Mas que Nada;

Missing You;

Bebot;

Rocking to the Beat;

Fergalicious/Glamourous;

Big Girls;

DJ Set (com Will.i.am);

Pump it;

Don?t Lie;

Shut Up;

Where?s the Love;

Showdown/Party all time;

Boom Boom Pow;

I gotta feeling.