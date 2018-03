Black Eyed Peas bate recorde em parada dos EUA O grupo Black Eyed Peas fez história nas listas de músicas mais ouvidas da revista Billboard. Pela 20.ª semana consecutiva, o quarteto encabeça a lista de singles Hot 100 da revista, superando qualquer outro artista. As canções "Boom Boom Pow" e "I Gotta Feeling" estão no topo da lista há, respectivamente, 12 e 8 semanas, totalizando 20 semanas do grupo na liderança do ranking da Billboard.