Após dedicar a música Declare Independence a Kosovo durante um show em Tóquio, a cantora Björk teve cancelada sua apresentação na cidade de Novi Sad, na Sérvia, marcada para julho. Veja também: Björk canta pela segunda vez na China em março Os promotores justificaram a decisão alegando motivos de segurança. Kosovo anunciou sua separação do território sérvio no último dia 16. As informações são do Jornal da Tarde