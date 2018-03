Biutiful: onde os fracos não têm vez

15H50 NA GLOBO

(Over The Hedge). EUA, 2006. Direção de Tim Johnson e Karey Kirkpatrick.

Um grupo de animais acorda após um longo período de hibernação diante de um condomínio residencial construído na entrada da floresta em que moram. Alguns querem reconquistar a floresta, mas surge RJ, um esperto guaxinim, que ensina o grupo a aproveitar a oportunidade e saquear as casas do condomínio. Na disputa entre o certo e o errado, nasce uma história cheia de ensinamentos, aventuras e muitas risadas. Reprise, colorido, 89 min.

A Última Luta

22H45 NO SBT

(The Legend). China, 1992. Direção de Cory Yuen, com Jet Li, Josephine Siao, Michele Reis, Sibelle Hu.

Fong Sai Yuk (Jet Li) aprendeu a lutar de maneira singular com sua mãe. Após disputarem juntos um torneio de artes marciais, Fong é obrigado a defender sua família, pois seu pai, líder de uma irmandade rebelde, começa a ser perseguido por servos do imperador, que pretendem acabar com qualquer oposição. Reprise, colorido, 92 min.

Nono Pelotão

23 H NA REDE BRASIL

(9TH. Company). Rússia/ Finlândia,2005. Direção de Fyodor Bondarchuk, com Aleksei Chadov, Fyodor Bondarchuk.

Em 1988, um grupo de 39 soldados soviéticos foi encurralado por 400 rebeldes afegãos e se tornaram heróis de uma guerra esquecida. Baseado na história verídica de um grupo de soldados soviéticos que participou, nos anos 80, da invasão do Afeganistão. A sangrenta guerra entre soviéticos e mujahidin levou a morte milhares de soldados de ambos os lados. O filme mostra, através dos olhos do exausto oficial Khokhol, a luta dos jovens soldados, que, acreditando estar servindo ao país, morreram bravamente no topo de uma montanha conhecida pelo nome de Cume 3234. Reprise, colorido, 130 min.

Três Vezes Divorciada

0 H NA CULTURA

(Three Times Divorced). Israel, 2007. Direção de Ebtisam Mara'ana.

O Cultura Documentários leva ao ar o longa Três Vezes Divorciada. Khitam, de 31 anos, uma palestina nascida em Gaza, perdeu a custódia de seus seis filhos depois que seu marido, israelense, divorciou-se dela - in absentia - num tribunal muçulmano. Ela vai lutar contra esse tribunal, que sempre decide a favor do marido, e conquistar a cidadania israelense, o que pode ajudá-la a ter seus filhos de volta. A jovem palestina teve seu casamento arranjado por um muçulmano israelense e foi viver em Israel. O filme acompanha a luta excepcional de Khitam tentando recuperar os filhos. Nessa luta, que de acordo com a sociedade em que vive é considerada excepcional, Khitam apela para o tribunal na esperança de ser considerada uma exceção e recuperar os filhos que, de acordo com a lei muçulmana, devem ficar com a custódia do pai, porque têm o nome dele. O filme acompanha a luta de Khitam por seus direitos, ao mesmo tempo em que mostra a dor e a angústia de Mona que, ao contrário de Khitam e como a maioria das mulheres, aceita a lei e vive como uma mãe que foi obrigada a desistir de seus filhos por ter-se divorciado. Além de tratar do status das mulheres árabes na sociedade muçulmana de Israel, o filme reflete também sobre o papel das mulheres de acordo com as normas de um sistema judicial religioso e patriarcal. Reprise, colorido, 75 min.

TV PAGA

Biutiful

13H05 NA HBO

(Biutiul). México/Espanha, 2010. Direção de Alejandro González Iñárritu. Com Maricel Álvarez, Hanaa Bouchaib, Javier Bardem, Guillermo Estrella.

Biutiful poderia se chamar em português Onde Os Fracos não Têm Vez (o título de outro longa estrelado por Bardem dirigido pelos irmãos Coen). Com assinatura do cineasta mexicano Alejandro González Iñarritu - de Babel e Amores Brutos -, Biutiful narra com dureza e, ao mesmo tempo ternura, a trágica história de Uxbal ( Bardem), um dedicado pai que, sentindo a iminência da morte, prepara seus filhos para o difícil momento. Em meio a uma realidade distorcida e um destino que parece estar sempre contra ele, Uxbal se sente impedido de amar e perdoar - aos outros e a ele próprio. Paralelamente à história desse homem em constante queda emocional, que tenta manter a dignidade, está um mundo desestruturado, com imigrantes se submetendo a subempregos para conseguir sobreviver na Europa. Isso porque Uxbal trabalha como agenciador de chineses que chegam à Espanha. A intensidade do drama de Biutiful rendeu a Javier Bardem o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes de 2010. O longa também teve uma indicação para o Globo de Ouro na categoria melhor filme estrangeiro. Com locações em Barcelona, Catalunha e Navarra, na Espanha, esta é a primeira obra de Iñarritu sem a participação do roteirista Guilermo Arriaga. Reprise, colorido, 100 min.

Educação

13H50 NA HBO SIGNATURE

(An Education). Grã-Bretanha/EUA, 2009. Direção de Lone Scherfig. Com Carey Mulligan, Olivia Williams, Alfred Molina, Cara Seymour, William Melling, Connor Catchpole.

A jovem Jenny é uma aluna brilhante, dividida entre estudar para conseguir uma vaga em Oxford ou seguir pela alternativa mais excitante oferecida por um homem mais velho e carismático. Reprise, colorido, 100 min.