Bispo da Record cita corte como bem 'à saúde'

Ainda na Record, Roberto Justus terá um talk show semanal, mas só em 2012. Falta definir se o cenário comportará banda ou não, o que, diante da disposição do entrevistador em cantar, seria uma opção diferenciada.

Como se fosse estreante: assim Fábio Assunção postou no Facebook, ontem pela manhã, sua estreia no seriado Tapas & Beijos, ocorrida à noite.

"O frio já tá na barriga, o batimento cardíaco alterado, a pressão disparou, febre, dores no corpo, tremedeira, até TPE pintou por aqui, Tensão Pré-Estreia, rsrs. Acendi umas velas pra rolar um apagão mas, nada... Não tem mais jeito, hoje é minha estreia em Tapas & Beijos! Não assistam, nem quero saber o que acharam. Estou no Projac, começo a gravar daqui a pouco e tô pensando até em pegar um cineminha a noite..."

Fábio Assunção fica no seriado até o fim do ano.

Com créditos para criar projetos no SBT, Alexandre Frota faz do próprio currículo a atração de um novo espetáculo, na linha fala-tudo, que estreia em outubro no Cardozo Bar, em São Paulo.

De tempos em tempos, a TV Gazeta mostra disposição em abrir mais espaço ao artístico e reduzir o espaço às televendas. É o caso da atual temporada.

Senna, Tom Jobim, Darcy Ribeiro, Grande Otelo, Lula, Fidel, Patch Adams e Saramago estão na lista oferecida ao público para a escolha popular da entrevista que merece ser reprisas na íntegra pelo Roda Viva na próxima segunda-feira. Votos pelo site da Cultura.

Foi para performance de Angélica ao som do hit Vou de Táxi que Arlete Salles vestiu a taxista Vilma, sua personagem em Fina Estampa, para gravar o quadro Lata Velha com Luciano Huck e a própria Angélica, aqui fazendo cara de Que-roupa-é-essa?

"Alô @vozdacomunidade, alô @Rene-Silva-RJ, todos do Alemão e Penha, o Emmy é nosso"Tweet da jornalista Ana Paula Araújo sobre o troféu inédito faturado pelo Jornal Nacional em Nova York

Vice-presidente da Record, o bispo Honorilton Gonçalves rufou tambores sobre o "excelente momento financeiro" atravessado pela emissora, ontem, durante a apresentação dos planos para a transmissão ds Jogos Pan-americanos. Questionado sobre o rigoroso controle pelo fim de horas extras na emissora, justificou que isso foi uma preocupação com a "saúde dos funcionários" e com o Ministério do Trabalho. Acredita que a Globo terá prejuízo com a exclusividade da Record em Guadalajara e admitiu que não foi a GloboSat (SporTV) que ofereceu pouco pelo evento. "Eles queriam pagar o preço de mercado, mas nós achamos que valia mais e pedimos cerca de 80% acima", disse.

Vou de táxi