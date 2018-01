Bisneta do compositor Wagner morre aos 71 anos

Nascida em Bayreuth, na Alemanha, em 1942, ela era filha de Wieland Wagner, que com seu irmão Wolfgang liderou o Festival de Bayreuth, dedicado a obras de Wagner, após a Segunda Guerra Mundial.

Pintora, fotógrafa, cineasta e tradutora, Iris foi do conselho de curadores da Fundação Richard Wagner, formada em 1973 para supervisionar o espólio do compositor.

Ela ficou principalmente no fundo das disputas familiares pelas quais o clã Wagner é famoso, mas nos últimos anos Iris criticou a fundação por seu processo de tomada de decisão.

Iris se opôs aos planos para expandir o Museu Richard Wagner, que fica na Wahnfried House, onde Wagner cresceu, e as reportagens na época revelaram que ela bloqueou os planos para um café e uma loja de presentes perto do túmulo do compositor, que fica atrás da casa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Monica Raymunt)