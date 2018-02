'Birdman' vence principal prêmio do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos

O Sindicato de Atores dos Estados Unidos (Screen Actors Guild, em inglês) entregou neste domingo, 25, seus prêmios às melhores interpretações do cinema e da televisão. Os destaques foram os atores Eddie Redmayne e Julianne Moore. O filme Birdman e a comédia Orange is the New Black também acabaram premiados. A escolha dos ganhadores da 21ª edição do SAG Awards foi anunciada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Birdman, com Michael Keaton, tem estado entre os favoritos da temporada de premiações de Hollywood. Ele se igualou a O Grande Hotel Budapeste, de Wes Anderson, com nove indicações ao Oscar cada um. Boyhood, no entanto, ganhou força nas últimas semanas. Apesar da não levar o SAG 2015, o longa que foi gravado durante 12 anos com os mesmos atores ainda é um dos favoritos ao Oscar.

Veja a lista dos vencedores:

Melhor performance de elenco

Birdman

Melhor atriz

Julianne Moore, Para sempre Alice

Melhor ator

Eddie Redmayne, A teoria de tudo

Melhor elenco de série dramática

Downton Abbey

Melhor atriz de série dramática

Viola Davis, How to get away with murder

Melhor ator de série dramática

Kevin Spacey, House of cards

Melhor atriz em filme para TV ou minissérie

Frances McDormand, Olive Kitteridge

Melhor ator em filme para TV ou minissérie

Mark Ruffalo, The Normal Heart

Melhor ator coadjuvante

J.K. Simmons, Whiplash

Melhor atriz coadjuvante

Patricia Arquette, Boyhood

Melhor elenco de série de comédia

Orange is the new black

Melhor ator de série de comédia

William H. Macy, Shameless

Melhor atriz de série de comédia

Uzo Aduba, Orange is the new black