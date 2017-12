Biombo de Gaudí é vendido por US$ 1,385 milhão

Um biombo em madeira de carvalho e vidro, criado pelo artista espanhol Antoni Gaudí, foi leiloado nesta segunda-feira, 12, pela casa Christie's, em Nova York, por US$ 1,385 milhão. A peça, criada em 1909 para a Casa Milá de Barcelona, fazia parte da coleção do americano Allan Stone, e estava avaliada pela firma de leilões entre US$ 1,5 e US$ 2 milhões. Mesmo vendida por um valor ligeiramente abaixo da previsão, obteve "um recorde de venda mundial para o artista", segundo um porta-voz da firma. Além disso, o biombo é "uma das obras de arquitetura mais influentes e representativas do artista". O biombo foi uma das peças mostradas na exposição "Barcelona e Modernismo: de Gaudí a Dalí", que o Museu Metropolitano de Arte de Nova York apresentou este ano. Ele foi projetado inicialmente para a Casa Milá, também chamada de La Pedrera, no centro de Barcelona (Espanha), Patrimônio Mundial desde 1984. O plano sobre o qual Gaudí baseou a casa se baseia em dois pátios interiores ao redor dos quais se desenvolve a casa, para que penetre nela o máximo de luz natural possível. A peça leiloada em Manhattan "é um bom exemplo da personalidade da casa, por seu jogo de contrastes entre elementos opacos e translúcidos, com os painéis esculpidos em madeira de carvalho contrastando com os cristais tingidos de rosa", afirmou a Christie's. A casa de leilões porá à venda nesta terça-feira peças importantes de arte contemporânea, como a escultura "Blue Diamond" (2005), de Jeff Koons, avaliada entre US$ 12 e US$ 20 milhões. A mesma firma tentará vender o famoso quadro Colored Liz, que Andy Warhol pintou em 1963, retratando a atriz Elizabeth Taylor. O ícone da pop-art tem preço estimado entre US$ 25 e US$ 35 milhões. Já a Sotheby, no dia 14, vai leiloar outra escultura de Koons, Hanging Heart, um gigantesco coração de cristal magenta e dourado. O preço pode chegar a US$ 20 milhões.