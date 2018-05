Biógrafo vem para lançamento

A programação terá exibição do documentário Music Is the Weapon, sobre o afrobeat, ritmo politizado de Fela Kuti, feito pelos franceses Jean-Jacques Flori, Stéphane Tchalgadjieff, em 1982. Filmado em Lagos, na Nigéria, o documentário de 53 minutos mescla filmagens de Fela tocando em sua famosa boate, o Shrine, cenas do dia a dia da capital, com espiadas na vida de Fela em sua comuna, a República de Kalakuta. Trata-se de um dos documentos mais importantes sobre a vida do músico.

O evento terá também a apresentação da banda Bixiga 70, que faz suas próprias leituras de afrobeat. Do início da programação, às 18h30, até as 23 horas, Carlos Moore, que vive em Salvador, fará noite de autógrafo embalada pela discotecagem da música de Fela. O preço da entrada é um agasalho. A Matilha Cultural fica na Rua Rego Freitas, 542, centro. O telefone é 3256-2636.