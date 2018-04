Biografia traz fotos inéditas de Marilyn Monroe

Dezenas de fotos raras e inéditas de um dos maiores símbolos sexuais do século 20, a atriz americana Marilyn Monroe, são o destaque de uma nova biografia que será lançada no Reino Unido no mês em setembro. Da autoria de Michelle Morgan, Marilyn Monroe: Private & Undisclosed conta, com fotos e entrevistas, a história conturbada da vida da atriz, que morreu em 1962 aos 36 anos. As imagens mostram cenas inéditas de Marilyn ainda quando se chamava Norma Jean, uma menina que teve a infância marcada por idas e vindas de orfanatos e de famílias adotivas. O livro traz uma rara foto da menina com a mãe Gladys, que sempre teve uma relação instável com a filha devido a seus problemas mentais. O livro ainda traz relatos inéditos da luta da atriz para conseguir adotar uma criança no México, as tentativas frustradas de engravidar, além de novas histórias sobre sua amizade misteriosa com o ex-presidente americano John Kennedy. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.