Biografia resgata a vida de Lilian Lemmertz

Ocorrida em meio à Copa do Mundo de 1986, a morte da atriz Lilian Lemmertz, vítima de um enfarte, não alcançou na época a repercussão que uma estrela do seu porte mereceria, na opinião do biógrafo Cleodon Coelho. "A euforia da Copa, sabe como é... Acho que a morte dela ficou meio ofuscada por toda a festa que toma conta do País", observa ele, que lança hoje, no Museu da Imagem e do Som (MIS) Lilian Lemmertz - Sem Rede de Proteção, da Coleção Aplauso (Imprensa Oficial, 292 págs., R$ 30).

O lançamento em São Paulo ocorre às vésperas de a morte da atriz completar 25 anos, no domingo. Como foi no Rio e em Porto Alegre, terra natal da biografada, Cleodon terá Júlia Lemmertz, filha de Lilian, ao seu lado na sessão de autógrafos. "Ela foi fundamental para a pesquisa, fornecendo material e me indicando possíveis entrevistados", detalha o autor, que levou três anos para reconstruir a vida da atriz.

Com sólida carreira no teatro e no cinema, Lilian alcançou status de estrela nacional por sua interpretação precisa da Helena da novela Baila Comigo, da Globo, em 1981. A maneira com que ela deu vida à mulher atormentada por ter separado os filhos gêmeos acabou moldando a série de protagonistas de nome Helena que o autor Manoel Carlos criaria ao longo de outras sete novelas. "A segunda Helena, de Felicidade (vivida por Maitê Proença) só viria em 1991, portanto a Lilian nunca soube que tinha iniciado uma dinastia de protagonistas", anota Cleodon. "Mas o trabalho dela com certeza influenciou todas as Helenas que a seguiram." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Lilian Lemmertz - Sem Rede de Proteção - MIS (Avenida Europa, 158). Tel. (011) 3062-4229. Hoje, às 19h30.