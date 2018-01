Biografia proibida de Roberto Carlos é vendida nos EUA Proibida no Brasil, a biografia ?Roberto Carlos em Detalhes?, de Paulo Cesar de Araújo, está sendo vendida nos Estados Unidos no site de leilões eBay (www.ebay.com) por preços que variam entre US$ 30 e US$ 80. ?Pela primeira vez, o maior ídolo da MPB tem sua trajetória revelada sem cortes?, diz a descrição da obra no site. No Brasil, a briga judicial entre o cantor e o autor do livro continua. Depois de aceitar contestação judicial de Araújo, a juíza carioca Márcia Cristina Cardoso de Barros, da 20ª Vara Cível do Rio de Janeiro, deu 10 dias para os advogados de Roberto Carlos rebaterem a contestação. Eles alegaram que o caso já foi objeto de acordo na esfera criminal em São Paulo. Então, a juíza pediu para examinar o acordo, e deve dar uma decisão nos próximos dias. Paulo César de Araújo alega que houve adulteração do conteúdo do livro na petição dos advogados de Roberto, quando do acordo. Eles teriam dito ao juiz do caso que o livro falava de consumo de drogas pelo cantor. O livro não diz isso. ?Quando ele diz que um terceiro não pode escrever um livro sobre sua vida, está pensando em abolir um gênero literário, porque o biógrafo só fala de terceiros?, disse Araújo. As informações são do Jornal da Tarde