BIOGRAFIA INÉDITA DE NOBEL ESPANHOL A publicação do projeto da autobiografia Vida, que o Nobel espanhol Juan Ramón Jiménez (1881-1958) deixou inacabado, com cerca de duas mil páginas, será um dos acontecimentos literários de 2013 na Espanha. A editora Pre-Textos publicará o primeiro volume, de mil páginas, em abril, com o título Días De Mi Vida. Mercedes Juliá, professora de literatura espanhola na Universidade Villanova (Pensilvânia) e uma das organizadoras da edição, disse que a ideia da autobiografia surgiu em 1940, quando o poeta, exilado nos Estados Unidos, "sentiu a necessidade de recordar seu passado para estabelecer sua nova identidade e se sentir menos só". /EFE