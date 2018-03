Biografia do ilustrador Benicio chega às livrarias E Benicio Criou a Mulher... O título da biografia cita o filme de Roger Vadim, "E Deus Criou a Mulher", de 1956, que lançou ao mundo a maior de todas as pin-ups do cinema, a francesa Brigitte Bardot. Nada mais justo para com o ilustrador José Luiz Benicio da Fonseca, o Benicio, de 76 anos. Do lado de cá do Paraíso, Benicio desenhou as curvas mais perfeitas das mulheres de papel do Brasil.