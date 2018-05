Biografia de Madonna em HQ A cantora Madonna terá sua biografia publicada em formato de história em quadrinhos. O projeto ganhará o nome de Female Force e foi idealizado pela editora Bluewater Productions, que já publicou obras semelhantes com personalidades norte-americanas, como a primeira-dama Michelle Obama, a republicana Sarah Palin, a jornalista Barbara Walters e outras celebridades dos Estados Unidos. O escritor C.W. Clark será responsável pelos quadrinhos. A revista deve chegar às bancas norte-americanas a partir de agosto custando cerca de R$ 6. A nova biografia da rainha do pop ainda não tem previsão de lançamento no mercado brasileiro.