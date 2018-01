Biografia de Barack Obama será lançada em abril

Uma biografia do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, elaborada pelo diretor da revista New Yorker, David Remnick, chega ao mercado no dia 6 de abril, anunciou nesta terça, 23, a editora Knopf Doubleday.

O livro, intitulado "The Bridge: The Life and Rise of Barack Obama" ("A ponte: a vida e ascensão de Barack Obama", em tradução livre) é, segundo a editora, um amplo e profundo levantamento histórico tanto da vida do líder como do processo que levou a sua histórica eleição como o primeiro presidente negro dos EUA.

Remnick ganhou um prêmio Pulitzer por seu livro "Lenin's Tomb" ("O túmulo de Lenin") sobre a queda da União Soviética, enquanto sua obra "King of the World" ("O rei do mundo"), sobre a transformação de Cassius Clay em Mohammed Ali, um dos melhores pugilistas de todos os tempos, foi um grande sucesso de vendas.

A editora conta que, para elaborar este novo livro, Remnick realizou centenas de entrevistas com a família de Obama, amigos, professores, mentores, financiadores de campanhas e rivais, assim como com o próprio presidente.

Além disso, a biografia inclui cartas trocadas entre o líder e sua mãe, Stanley Ann Dunham, que até agora nunca tinham sido divulgadas.