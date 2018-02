Bio traz talk show produzido por Demi Moore Imagine um programa de entrevistas que em três episódios consegue elencar gente como Jane Fonda, Lady Gaga, Gwyneth Paltrow, Miley Cyrus, Eva Longoria, Kelly Preston, Alicia Keys e Kirsten Gillibrand, senadora de Nova York? Quando a produtora do programa é uma certa Demi Moore, isso é bem possível. O canal Bio põe no ar aqui, a partir de 16 de outubro, a primeira temporada do Papo de Mulher - e não de mulherzinha, bem entendido. O projeto foi criado e desenvolvido pela ex-Srª Bruce Willis e Ashton Kutcher, ao lado da amiga e fotógrafa Amanda de Cadenet. A ideia é expor as fragilidades e inseguranças de mulheres aparentemente muito fortes. As conversas são gravadas nas casas das entrevistadas.