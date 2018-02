A atriz francesa Juliette Binoche, premiada em Cannes com a Palma de Ouro e em Hollywood com o Oscar, disse que não entende a violência das críticas que tem recebido do ator, também francês, Gerard Depardieu. Em declarações à imprensa, Depardieu afirmou que Binoche carece de talento. "Entendo que não se pode gostar de todo mundo, mas não entendo essa violência", declarou ela. /AFP