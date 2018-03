Bina & Ehud exploram ritmos brasileiros em disco e show

O guitarrista brasileiro Bina Coquet e o organista americano Ehud Asherie se conheceram no musical bairro do Harlem, de Nova York, em 2003. Foi Ehud quem, curiosamente, "apresentou" a Bina o som de Walter Wanderley (1932-1986), organista pernambucano radicado nos Estados Unidos. Depois eles se tornaram mais íntimos dos estilos de João Donato, Jorge Ben e começaram a tocar juntos sem compromisso. Daí veio a idéia de fazer um disco, intitulado Samba de Gringo - New York/São Paulo Sessions (2005), inspirado naquela sonoridade de organ jazz trio dos anos 60, como os de Wes Montgomery e Jimmy Smith, tocando samba. Com o lendário baterista Wilson das Neves e as cantoras Céu e Dona Inah como convidados, eles lançam agora Samba de Gringo 2 (Urban Jungle Records), que avança mais para o lado do samba e menos do jazz, mantendo o equilíbrio entre clássicos da música brasileira com composições próprias. A dupla faz show de lançamento amanhã no Loveland e também toca sábado no Teatro Mars (tel. 3105-8950) e encerra temporadas nos clubes Berlin (3392-4594), na terça-feira, e Geni (3129-9952), na quarta. Nos shows eles mesclam temas dos dois CDs e incluem outros que não gravaram, como Assum Preto (Luiz Gonzaga) e Os Grilos (Marcos Valle). Diferentemente do primeiro álbum, gravado entre Nova York e São Paulo, o segundo foi todo registrado aqui, no estúdio Mosh, em apenas dois dias e "meio de improviso", segundo Bina. Alguns temas do repertório surgiram no decorrer das gravações. O samba Capitão Bacardi (Tom Jobim) e o choro Assanhado (Jacob do Bandolim), em ótimos e suingados arranjos, estavam entre os pré-selecionados. "Com o resultado positivo das críticas do primeiro disco, a gravadora se empolgou e quis fazer outro, mas não estávamos esperando. Aí tivemos a idéia de chamar os convidados, mas foi meio de improviso. Entramos no estúdio sem muita coisa preparada. A gente nunca tinha tocado com nenhum dos músicos que participaram no disco", conta o guitarrista. Além dos citados, os outros convidados foram o baterista Celso de Almeida e os percussionistas Memeu Cabral, Rubinho Lima e Carneiro Sândalo. Wilson das Neves, que toca em quatro das dez faixas, deu um molho diferente, "trouxe uma coisa mais clean". Bina diz que "queria mesmo chamar alguém do samba para ficar menos jazz a parte rítmica". Por isso também chamou Dona Inah. Ela acabou dividindo os vocais de A Flor e o Espinho (Nelson Cavaquinho/Guilherme de Brito/Alcides Caminha) com Céu, embora a idéia fosse ter uma faixa para cada uma. Acontece que as duas chegaram ao estúdio no mesmo dia e na mesma hora, não dava para deixar nenhuma esperando. "Improvisamos na hora, no quinto take saiu. Acabou ficando um encontro bem espontâneo. E ainda tem o Wilson na bateria. Pena que não o gravei cantando também", diz Bina. "Queríamos ter mais faixas cantadas no CD, mas ficou só essa. E é curioso também porque Dona Inah ganhou prêmio de revelação em 2005, gravou o primeiro disco com 65 anos. Sempre gostei de ver a felicidade dela cantando. Céu é a revelação jovem e é daqui da mesma gravadora." Ehud, que tinha apenas uma composição no primeiro CD, agora comparece com três, uma delas intitulada Forró no Harlem em que funde baião e blues. Ele já fez festa em sua casa, no Harlem, só tocando forró, daí o título da música. "Em Nova York rola muito forró. É um caminho diferente, fora daquilo que a gente está sabendo", diz Ehud, que volta para casa no dia 22. A distância é a parte difícil para manter a dupla. "Em 2005 fiquei dois meses aqui, a gente gravou o primeiro disco e tocou muito. Este ano foi mais organizado, fizemos vários shows, mas é difícil porque a gente teve só um mês para tocar juntos. Então temos de aproveitar para fazer muita coisa. Gosto de São Paulo, quero morar um dia aqui, mas Nova York para mim é o centro de tudo agora." Bina & Ehud. Loveland. Rua Pequetita, 205, tel. 11-3044-1613. Sexta-feira, 23 horas. R$ 10